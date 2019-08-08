وزير الإعلام يقف على سير استعدادات “القطاعات الإعلامية” لموسم الحج

كل الوطن – الرياض: تفقد وزير الإعلام تركي الشبانة مساء اليوم الأربعاء المركز الإعلامي لحج 1440هـ، للوقوف على سير استعدادات الوزارة والهيئات الإعلامية لموسم حج هذا العام.

واستمع وزير الإعلام إلى شرح من المسؤولين عن المركز بشأن الاستعدادات لتنفيذ التغطيات الإعلامية لمناسك الحج وفعالياته، والخدمات الإعلامية التي تقدمها الوزارة للإعلاميين، بدءًا من تنسيق زيارات الإعلاميين الدوليين إلى مقرات الأجهزة الحكومية، والتواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام الدولي، إلى الإشراف على البرنامج الإعلامي لضيوف الوزارة وتنسيقه.

كما استمع الشبانة لشرح حول الخدمات التي تقدمها وكالة الأنباء السعودية “واس”، لجميع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في الحج بدون استثناء، ونشر الأخبار والتقارير والصور بست لغات منها؛ العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والفارسية، إضافة إلى اللغة الروسية.

واطلع الشبانة على الخدمات المقدمة للإعلاميين في بوابة الحج التي تشمل نشر الأخبار على مدار الساعة بلغتين، وتوفير الصور والفيديوهات بجودة عالية، إضافة إلى توفير الفيديوهات مترجمة بلغات مختلفة، وتقديم الدعم في طلبات التنسيق للجهات الحكومية.

كما تفقد خدمات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المتمثلة في تسهيل دخول الوفود الإعلامية عبر المنافذ الدولية، ومسح الأجهزة والمعدات في المنافذ الحدودية، وتقديم التسهيلات للوفود الاعلامية المحلية والدولية، ومنح تصاريح التصوير في الأماكن العامة بالمشاعر المقدسة، وتصاريح التصوير الميداني للفرق الإعلامية، وتقديم الدعم والمساندة للفرق الإعلامية أثناء التغطية الإعلامية بالمشاعر المقدسة، وتنظيم أنشطة البث الأرضي والفضائي.

ثم تعرف الشبانة إلى الدور الذي تقوم به الإذاعة والتلفزيون في تغطية الجهود المبذولة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في المملكة، ونقلها من خلال التقارير والربط المباشر بنشرات الأخبار والبرامج، وإبراز جهود الجهات المشاركة في موسم الحج، والبث المباشر لنقل المؤتمرات الصحفية للجهات المشاركة.

وبعد ذلك وزير الإعلام بجولة في المركز الإعلامي الموحد “التواصل الحكومي” الذي يقدم خدمات المركز الإعلامي الموحد، التي تتضمن تنسيق خطط النشر الإعلامية مع الأجهزة الحكومية، وتنسيق التغطيات التلفزيونية للأجهزة الحكومية، ونشر الأحداث المهمة والمؤتمرات الصحفية خلال موسم الحج، وتقديم خدمات الدعم الإعلامي للأجهزة الحكومية وللإعلامين السعوديين والدوليين، ودعم الأجهزة الحكومية في إبراز إنجازاتها إعلامياً من خلال منظومة وزارة الإعلام.

من جهته، دشن وزير الاعلام تركي الشبانة خلال حفل الوزارة، خدمات الإعلاميين في بوابة الحج الرقمية (https://hajj.media.gov.sa)، التي تشكل منظومة خدمات إعلامية متعددة، تشمل فيديوهات وصورا عالية الجودة، ومواد مترجمة بثلاث عشرة لغة وغيرها، إلى جانب التنسيق مع الوفود الإعلامية الدولية استكمالا للرسالة الاعلامية السامية التي تقدمها وزارة الإعلام في خدمة ضيوف الرحمن.