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نجاح عملية قلب لحاج سوري بالكي بتقنية التصوير ثلاثي الابعاد

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:05 مساءً
نجاح عملية قلب لحاج سوري بالكي بتقنية التصوير ثلاثي الابعاد

كل الوطن – واس: نجح فريق طبي من “الصحة” في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في إنقاذ حاج سوري بالعقد السادس من العمر بعدما تعرض إلى أغماءات متكررة نتيجة تسارع شديد في ضربات القلب في حالة حرجة.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة بشكل عاجل لخطورة الحالة عبر خدمة الخط الساخن, ولم يكن بالإمكان التحكم في ضربات القلب البطينية السريعة عن طريق الأدوية لذلك قرر الفريق الطبي على وجه

السرعة نقل الحالة مباشرة لمعمل قسطرة كهرباء القلب, حيث تم إجراء عملية كي للتسارع البطيني عن طريق تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد تكللت ولله الحمد بالنجاح التام.

وأكدت “الصحة” نجاح هذه العملية الدقيقة التي وجدت إمكانات كبيرة في وقت قياسي وإنهاء هذه الأزمة الخطيرة للحاج الذي سيتمكن من الخروج من المستشفى وإكمال حجة ونسكة بعدما تماثل للشفاء ولله الحمد والمنة.

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2019-08-08 2019-08-08
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