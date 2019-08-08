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138 مليار دولار.. إيرادات يوتيوب خلال ثلاثة أشهر

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:57 مساءً
138 مليار دولار.. إيرادات يوتيوب خلال ثلاثة أشهر

كشف تقرير صادر عن شركة Sensor Tower للتحليلات أن يوتيوب يعد تطبيق الفيديو الأكثر نموا خلال الربع الثانى من عام 2019، إذ حقق إيرادات بلغت 138 مليار دولار، معظمها من الولايات المتحدة.

وقد جاءت أكثر من 70 ٪ من هذه الإيرادات من الولايات المتحدة، أما السوقان التاليان الكبيران لموقع الفيديوهات التابع لجوجل فهما اليابان والمملكة المتحدة اللتان ساهمتا بنسبة 7٪ و 4٪ على التوالي.

مقارنة بالعام الماضى، فإن هذا يمثل نموًا بنسبة 220٪، وبالإضافة إلى كونه أفضل تطبيق فى العالم، تصدر يوتيوب متجر التطبيقات هواتف أندرويد.

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2019-08-08 2019-08-08
تكنولوجيا
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