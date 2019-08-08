سيارات إسعاف وطائرات لنقل المنوّمين إلى مشاعر المقدسة

سيرت ⁧الشؤون الصحية⁩ بالمدينة المنورة صباح الخميس 1440/12/7هـ قافلة تفويج الحجاج الأولى من المرضى المنومين، وتضم القافلة 23 حاجا بالإضافة إلى حالة واحده تم نقلها بواسطة الهيلوكوبتر الطائر وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الطيران في التفوج ، وترافق القافلة 30 مركبة إسعافية مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة ، هذا وأشاد الحجاح المرضى بالخدمات الصحية المقدمة لهم ، مثمنين عناية ورعاية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالحجاج والزوار والمسلمين في جميع أنحاء العالم ، ومنوهين بما لمسوه من خدمات لا توصف من قبل جميع الجهات وفي مقدمتها الكوادر الطبية والتمريضية ، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لكل القائمين على خدمتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم ، مشيرين إلى فرحتهم الغامرة بتهيئة وتذليل كافة العقبات لهم لتأدية مناسك الحج رغم ظروف المرض .