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العثور على 19 جثة بعضها مقطع الأوصال جنوب غرب المكسيك

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 3:26 صباحًا
العثور على 19 جثة بعضها مقطع الأوصال جنوب غرب المكسيك

قالت السلطات المكسيكية، يوم الخميس، إنها عثرت على 19 جثة بعضها مقطع الأوصال في ولاية ميتشواكان في جنوب غرب البلاد.

وقال ممثل الادعاء في الولاية للصحفيين، صباح يوم الخميس، إنه عثر على الجثث، ومن بينها ثلاث تعود لنساء، في ثلاثة مواقع مختلفة في منطقة تعرف بأنها معقل لعصابات المخدرات.

وذكرت صحيفة “لا فوز دي ميتشواكان” أن سبع جثث كانت معلقة على أحد الجسور، وكان بعضها شبه عار. وقد عثر على اثنتين أخريين في مكان قريب.

كما اكتشفت أشلاء سبعة أشخاص تحت جسر للمشاة. وعثر على ثلاث جثث أخرى داخل أكياس بلاستيكية في مكان آخر من شارع معروف باسم بوليفارد الصناعي، والذي يقود إلى خارج المدينة.

وتسببت المعارك بين العصابات المتنافسة في تحويل ميتشواكان إلى واحدة من أكثر ولايات البلاد عنفا.

وأمر الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بتشكيل قوة الحرس الوطني، في محاولة لاحتواء أعمال العنف. وتم نشر 80 ألف فرد حتى الآن لكن مهامهم تشمل أيضا التعامل مع تدفق المهاجرين.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام

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