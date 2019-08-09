وزير الداخلية اليمني ينفي بالصوت والصورة خبر استسلامه

نفى وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، صحة الأنباء التي تحدثت عن اقتحام منزله من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وتسلیم نفسه.

وأكد الميسري، وهو نائب رئيس الوزراء، فضلا عن كونه وزيرا للداخلية، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أنه لا يزال على رأس عمله وملتزم بأداء واجبه على أتم وجه.

وظهر الميسري في الفيديو رفقة قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، ووزير النقل صالح الجبواني، والقيادي أحمد علي مسعود.

وكان عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عبد الرحمن شيخ، صرح أمس الخميس بأن وزير الداخلية، أحمد الميسري، أعلن استسلامه وسحب قواته، وأن المواجهات توقفت عقب إعلان الاستسلام.

كما أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، عبر تغريدة نشرها في حسابه، أن “نائب رئيس المجلس أمن خروج الجنوبيين وعلى رأسهم الميسري”.

المصدر: وكالات