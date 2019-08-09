تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن السعودية تتوجه “استراتيجيا” نحو البحر الأسود كل الوطن وزير الداخلية اليمني ينفي بالصوت والصورة خبر استسلامه كل الوطن دعوى ضد “فاشينيستا” كويتية مشهورة! كل الوطن العثور على 19 جثة بعضها مقطع الأوصال جنوب غرب المكسيك كل الوطن المتطوعون يشاركون في إنقاذ وإسعاف الحجاج عبر فرضية إطفاء بالدفاع المدني كل الوطن الدفاع المدني بـ(عرفة) يتأهب بكافة إمكانياته البشرية والآلية (صور) كل الوطن مشهد مهيب لصحن الكعبة وما حولها وحجاج هذا العام كل الوطن شريفة الشملان: المرأة السعودية ومسيرة مشرفة كل الوطن د – خيرية السقاف: الأشباه ليست مفردة!!. كل الوطن أكثر من 8000 حاج يغادرون مطار الملك فهد الدولي بالدمام
» » السعودية تتوجه “استراتيجيا” نحو البحر الأسود

السعودية تتوجه “استراتيجيا” نحو البحر الأسود

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 11:33 صباحًا
السعودية تتوجه “استراتيجيا” نحو البحر الأسود

قالت السعودية إنها ستخفض مواصفاتها للأضرار الناجمة عن الحشرات في واردات القمح، اعتبارا من العطاء القادم، في خطوة ينظر إليها على أنها تفتح الباب أمام واردات من البحر الأسود.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب السعودية، أحمد الفارس، إن المؤسسة قلصت القيود بشأن الأضرار الناجمة عن الحشرات في القمح الصلد من صفر في المائة إلى 0.5 في المائة، اعتبارا من العطاء المقبل.

وأضاف أنه بالإمكان الآن عرض منشأ قمح البحر الأسود في مناقصة الشراء القادمة، ولم يكن هذا المنشأ قادرا على تلبية المواصفات السعودية بعدم وجود أي أضرار ناجمة عن الحشرات.

ويفتح هذا الإجراء أمام روسيا، التي تعد أكبر مصدر للقمح في العالم، باب الدخول إلى سوق الحبوب السعودية، والاستحواذ على حصة سوقية إضافية في أسواق القمح بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: “رويترز”

رابط مختصر
2019-08-09 2019-08-09
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن