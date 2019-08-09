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Genesis تطلق واحدة من أكثر السيارات فخامة

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 11:37 صباحًا
Genesis تطلق واحدة من أكثر السيارات فخامة

تتحضر شركة Genesis الشهيرة لإطلاق سيارة جديدة ستكون واحدة من أكثر السيارات رباعية الدفع فخامة في العالم.

وبالنظر للفيديوهات التي انتشرت لهذه السيارة نلاحظ أنها أتت بهيكل غاية في الأناقة، يميزه شبك من الكروم اللامع لغطاء المحرك، و4 صفوف من المصابيح الأمامية الرقيقة التي تعمل بتقنية LED، والكاميرات التي أتت بدلا من المرايا الجانبية.

أما قمرة هذه السيارة فقد صممت لتكون غاية في الفخامة، واكتست بعناصر من الجلد والكروم والخشب، وزودت بمقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب، مزودة بخاصية التدليك، ويمكن تسخينها وتبريدها والتحكم بوضعياتها عبر نظام كهربائي خاص.

كما ستطرح هذه السيارة بأنظمة أمان تقيس المسافات بينها وبين الأجسام الأخرى على الطرقات، وتزود بكاميرات أمامية وخلفية، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

وستعمل بمحركات بنزين بسعة 3.3 و3.8 لتر، بعزم 370 و413 حصانا، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 6 ثوان.

المصدر: فيستي

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2019-08-09 2019-08-09
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