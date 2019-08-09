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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت باتجاه “أبها”

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 11:40 صباحًا
التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت باتجاه “أبها”

أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن أنها اعترضت وأسقطت طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثيين الارهابية باتجاه مدينة أبها في السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، أن جميع محاولات الحوثيين لإطلاق طائرات مسيرة مصيرها الفشل، مشيرا إلى أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأضاف المالكي أن المحاولات المتكررة تعبر عن “حالة اليأس لدى الحوثيين، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها”، مؤكدا “استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وأعلنت جماعة الحوثي أن سلاح الجو المسير التابع لها نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من طائرات “قاصف 2k”.

المصدر: وكالات

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2019-08-09 2019-08-09
عربي ودوليهنا اليمن
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