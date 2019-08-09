وزير الشؤون الإسلامية يكشف عن مفاجأة للنساء في الحج هذا العام (فيديو)

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، عن مشاركة داعيات سعوديات في موسم الحج لهذا العام.

وأوضح آل الشيخ أن مشاركة الداعيات السعوديات في موسم الحج لهذا العام، تأتي “للحد من انتشار الرسائل التي تحمل الغلو والتطرف بين النساء، وتم اختيارهن بعناية فائقة”.

وأضاف أن لجنة برئاسته قامت باختيار عدد من الداعيات المؤهلات شرعيا، للقيام بالدور المطلوب منهن في موسم الحج وهن يتسمن بالرحمة والتسامح.

وقال إنه “كان هناك اهتمام هذا العام لملء الساحة التي كانت فارغة وتم استغلالها من قبل بعض النساء اللواتي أظهرن توجهات غير مرضية”.

وشدد على أنه “لن يسمح هذا العام لأي كان أن يقوم بأي عمل إلا بإذن من الوزارة”، لافتا إلى أنه “سيرى الحجاج أن اختيارنا كان موفقا، لما عُرف عن الداعيات من توجهات معتدلة ووسطية بعيدة عن التطرف”.

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المصدر: وكالات

وزير الشؤون الإسلامية يكشف عن مفاجأة للنساء في الحج هذا العام (فيديو)