إطلاق اسم ولي العهد على طريق مؤد إلى المسجد الحرام في مكّة المكرّمة

أطلقت المملكة العربية السعودية أمس الخميس اسم ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، على أحد الطرق الرئيسة المؤدية إلى مدينة مكة المكرمة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” بأن أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وهو مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة بإطلاق اسم ولي العهد على الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة من محافظة جدة.

وأشارت الوكالة إلى أن طريق الأمير محمد بن سلمان يعد من أهم طرق مدينة مكة المكرمة من الجهة الغربية، ويمتد من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول 23 كيلومترا، مرورا ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق مكة-جدة السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمى بطريق علي بن أبي طالب.

وتُقام على امتداد طريق الأمير محمد مشاريع عدة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة، وعدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية.

المصدر: واس