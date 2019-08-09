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تسجيل زيادة بنسبة 6 بالمئة في عدد الحجاج

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 2:30 مساءً
تسجيل زيادة بنسبة 6 بالمئة في عدد الحجاج

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية تسجيل زيادة بنسبة 6 في المئة تقريبا في عدد الحجاج هذه السنة.

وأكد بيان صدر عن المديرية، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس بلغ مليونا و 849 ألفا و817 حاجا.

وأوضح البيان أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليونا و 736 ألفا و 492 حاجا، فيما قدم عن طريق البر 96 ألفا و75 حاجا، وعبر البحر 17 ألفا و250 حاجا، وهو ما يمثل زيادة بـ 104 آلاف و868 حاجا مقارنة بالقادمين في نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة 6 في المئة تقريبا.

المصدر: “الرياض”

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