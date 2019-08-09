لبنان.. لقاء مصالحة في القصر الرئاسي بين جنبلاط وإرسلان

يعقد عصر اليوم الجمعة لقاء مصالحة في القصر الجمهوري في بعبدا يضم عددا من السياسيين اللبنانيين على خلفية الأزمة التي خلفتها حادثة قبرشمون.

لبنان.. بيان للسفارة الأمريكية بخصوص “حادثة الجبل” يثير جدلا وترجيح انعقاد جلسة حكومية اليوم ومن المتوقع أن يحضر اللقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان.

وأكد جنبلاط وفق “رويترز” أنه سيحضر اللقاء.

ورجحت وسائل الإعلام اللبنانية عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم أو غدا قبل سفر رئيس الحكومة إلى واشنطن.

المصدر: روسيا اليوم