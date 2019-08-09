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فنانة سورية: أشعر كأنّني محمد صلاح

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 6:39 مساءً
فنانة سورية: أشعر كأنّني محمد صلاح

اعترفت الفنانة السورية، أصالة نصري، بأنها ترقص كطفلة عندما تقرأ كلمات معجبيها، وعندما تصيب هدفها، تشعر بأنها مثل نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح وهو في الملعب.

وكتبت أصالة نصري “تغريدة” عبر حسابها على موقع “تويتر”، بمناسبة إطلاق ألبومها الجديد “في قربك”، قالت فيها: “حرصاً منّي على ثقتكم، وإيماناً منّي أيضاً بثقتكم الكبيرة بموهبتي، أسعى للتّجديد وأُغامر كثيراً، وأقلق وأخاف وأعيش أيّاماً ليست سهلة، لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جدّاً وأُصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحاً، ومثل محمد صلاح بالملعب أشعر حين أُصيب الهدف”.

وأطلقت الفنانة السورية ألبوم “في قربك” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” قبل أيام، وشاركت مع متابعيها على “تويتر” أغنية “نكتة بايخة” من هذا الألبوم.

المصدر: “twitter/AssalaOfficial”

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