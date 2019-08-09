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الجوازات تصدر 7 قرارات إدارية بحق مخالفين نقلوا حجاجاً غير نظاميين

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 8:16 مساءً
الجوازات تصدر 7 قرارات إدارية بحق مخالفين نقلوا حجاجاً غير نظاميين

منى – واس: أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة (7) قرارات إدارية بحق سبعة مواطنين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج، وذلك بقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم التشهير والسجن والغرامة المالية والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل، وذلك على النحو التالي:

1 – معاقبة المخالف / عبدالله فيصل محمد السهلي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 80,000 ريال.

2 – معاقبة المخالف / محمد فرج الله فرج الصاعدي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 40,000 ريال.

3 – معاقبة المخالف / سعد مجيديع حضاض بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 40,000 ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

4 – معاقبة المخالف / صالح محمد سويلم البلوي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 90,000 ريال.

5 – معاقبة المخالف / هايل عبدالله مصلح العنزي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 130,000 ريال.

6 – معاقبة المخالف / ابراهيم علاالله يحيى اليامي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 20,000 ريال.

7 – معاقبة المخالف / منصور محمد سليمان العازمي بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 100,000 ريال.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية. وأكدت بأن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم –

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2019-08-09 2019-08-09
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