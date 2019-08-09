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الأمير خالد الفيصل: نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على المشككين

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 11:24 مساءً
الأمير خالد الفيصل: نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على المشككين

أكد رئيس لجنة الحج المركزية أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الجمعة، أن نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككين.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن عدد الحجيج الذين وصلوا حتى الآن بلغ أكثر من مليوني حاج.

كما لفت رئيس لجنة الحج المركزية إلى أن عدد القوى العاملة لخدمة الحجاج بلغ أكثر من 350 ألفا من عسكريين ومدنيين.

وأشار الفيصل إلى أن لجنة الحج تجتمع بعد أسبوع واحد من انتهاء الحج لبحث السلبيات والتطوير القادم.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة قد أفاد خلال لقاء خاص على قناة “الإخبارية” السعودية، بأن من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج لديه أغراض سياسية هدفها المساس بسمعة البلاد.

وشدد خالد الفيصل على أن الناس الذين يشككون في الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن هم الذين لا يشكون في صدقها، ويفعلون ذلك لأغراض سياسية بحتة، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن ما يتحدثون عنه عار تماما عن الصحة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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2019-08-09
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