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وفود الحجاج تصل إلى عرفات بعد اكتمال التصعيد لمنى

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 11:24 مساءً
وفود الحجاج تصل إلى عرفات بعد اكتمال التصعيد لمنى

توجه أكثر من 150 ألف حاج إلى مشعر عرفات، بعد اكتمال التصعيد ظهر الجمعة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، حاتم قاضي، أن أكثر من 150 ألف حاج توجهوا مباشرة إلى عرفات، مشيرا إلى أن عملية التصعيد ستستكمل إلى مشعر عرفات مباشرة بالنسبة للحجاج المتبقين في مكة المكرمة، صباح السبت.

ويواصل الحجاج تدفقهم صباح السبت إلى صعيد جبل عرفة على بعد 12 كيلومترا من مكة، ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا أهم أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، ثم ينفر الحجيج مع مغيب شمس يوم عرفات إلى مزدلفة.

ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات الثلاث.

يذكر أن السعودية كانت أعلنت اكتمال وصول حجاج الخارج، بعدد يفوق 1.8 مليون، فضلا عن صدور ما يزيد 200 ألف تصريح لحجاج الداخل حتى الآن.

المصدر: وكالات

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2019-08-09
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