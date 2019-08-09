الأرصاد السعودية: أمطار رعدية ورياح وغبار يومي عرفة والعيد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الجمعة، باحتمالية أن تزداد الأمطار يوم عيد الأضحى المبارك، مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وبينت أنه يتوقع نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يوم الجمعة، على مناطق الشرقية، والرياض تمتد إلى نجران، فيما يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.

وأشارت أيضا إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على منطقة مكة المكرمة.

المصدر: صحيفة “عكاظ” السعودية