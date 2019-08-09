رئاسية تونس 2019: غلق باب الترشحات.. و98 هو العدد الجملي للمترشحين

أحصت مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، 98 مطلب ترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه يوم 15 سبتمبر القادم.

وأودع اليوم الجمعة 42 مترشحا ملفاتهم لدى مصالح هيئة الانتخابات بعد أن سجلت الهيئة على مدار السبعة أيام الفارطة تقديم 56 مترشحا لملفاتهم.

وشهدت الفترة المسائية لليوم الجمعة تقديم عدد من المترشحين لملفاتهم وهم كل من سلمى اللومي (حزب أمل) وسليم الرياحي وقيس سعيد (مستقل) وناجي جلول (مستقل) وعبيد البريكي (حركة تونس الى الأمام) وسيف الدين مخلوف والبحري الجلاصي وسعيد العايدي (حزب بني وطني)، إلى جانب كل من كمال العبيدي وأمين بن صالح وعبد الرؤوف بن رمضان وزهرة مهني ومحمد الهادي بن حسين والبشير العوايني وحاتم بولبيار ومليكة الزرمديني ومختار لطفي كمون.

وكانت الفترة الصباحية شهدت تقديم ترشحات كان أبرزها ليوسف الشاهد (تحيا تونس) ومحسن مرزوق (مشروع تونس) وعبد الفتاح مورو (النهضة). كما سحب مترشحان اثنان، وهما رشاد عاشور ومنير الجميعي، ترشحيهما أول أمس الأربعاء.

يذكر أن فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أغلقت مساء اليوم الجمعة ، بعد أن حددت فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بين 2 و9 أوت الجاري من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.

المصدر: وات