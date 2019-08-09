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عمان تنفي الاعتداء على عائلة أردنية بفندق مصري وتكشف التفاصيل

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 11:24 مساءً
عمان تنفي الاعتداء على عائلة أردنية بفندق مصري وتكشف التفاصيل

نفت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الجمعة، ما تردد حول تعرض عائلة أردنية للاعتداء بأحد فنادق مدينة طابا في مصر.

وقالت الوزارة إنها تابعت الموضوع منذ مساء الخميس، وقد تم تقديم المساعدة للعائلة وإنهاء المشكلة.

وبينت الخارجية أنه تم إعادة التواصل، اليوم الجمعة، مع العائلة للاطمئنان عليها، حيث قالوا “إنهم في اتجاههم إلى عمان”.

وأوضحت أن الموضوع كما أفادت به الشرطة المصرية ليس اعتداء، وإنما خلاف على شاشة مكسورة في الفندق، وكان الفندق ينوي تغريم العائلة سعر الشاشة ما أدى إلى مشادة كلامية.

وكان موقع “خبرني” الأردني قد أفاد اليوم، بأن موظفين في أحد الفنادق المصرية اعتدوا على عائلة أردنية مستخدمين صواعق كهربائية.

وقال “خبرني” إن الإعتداء تسبب بإصابات لأفراد الأسرة الأردنية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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