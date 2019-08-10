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الدفاع المدني يؤكد اكتمال وصول حجاج بيت الله إلى منى بيسر ونجاح

كل الوطنآخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 12:45 صباحًا
الدفاع المدني يؤكد اكتمال وصول حجاج بيت الله إلى منى بيسر ونجاح

كل الوطن – الرياض: اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية حيث قامت قوات الدفاع المدني بمشعر مني ببذل الغالي والنفيس لخدمة الحجاج والسهر على راحتهم وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة ومساعدتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم ، ومضاعفة الجهود لتأمين المزيد من الراحة والأمن والطمأنينة للحجاج ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالأمن والإيمان.

من جانبه أكد قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى العميد مبارك الخريف أن قوات الدفاع المدني عملت منذ فجر اليوم على مواكبة خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى منى من خلال الانتشار الكبير للفرق في محاور الطرق وروافد الطرق المؤدية إلى مشعر منى،، كما تم انتشار فرق الدفاع المدني ومضاعفة جاهزيتها في المناطق التي قد تشهد كثافة وانتقالًا للحجاج الذين تم استقبالهم من خلال انتشار نقاط الإشراف الوقائي في المخيمات والتأكد من المحافظة على المستوى الأعلى من الأمن والسلامة.

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2019-08-10
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