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بالفيديو.. شاهد كيف هرع فريق التطوع السعودي لإنقاذ حاج عراقي تعرض لوعكة مفاجئة

كل الوطنآخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 2:40 صباحًا
بالفيديو.. شاهد كيف هرع فريق التطوع السعودي لإنقاذ حاج عراقي تعرض لوعكة مفاجئة

تداول ناشطون سعوديون الجمعة، مقطع فيديو على مواقع التواصل، لعملية إنقاذ حاج عراقي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، من قبل فريق التطوع السعودي.

ويظهر المقطع الذي نشرته صحيفة ”سبق“ على صفحتها في تويتر، كيف استجاب رجال فريق التطوع لنداء الاستغاثة سريعا، واستطاعوا تقديم الإسعاف اللازم للحاج العراقي الطاعن في السن.

وفريق العمل التطوعي، هم شباب سعوديون من كل مناطق المملكة، جمعهم حب العمل التطوعي لخدمة الحجيج، وهم مدربون كما يجب للتعامل مع مختلف الحالات.

ارم نيوز

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2019-08-10 2019-08-10
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