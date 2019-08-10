تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بالفيديو.. تبديل كسوة الكعبة بجديدة مصنوعة من الحرير الخالص والذهب كل الوطن شاهد.. الحجاج إلى عرفات لأداء الركن الأعظم بالحج كل الوطن بالفيديو.. شاهد كيف هرع فريق التطوع السعودي لإنقاذ حاج عراقي تعرض لوعكة مفاجئة كل الوطن الدفاع المدني يؤكد اكتمال وصول حجاج بيت الله إلى منى بيسر ونجاح كل الوطن الأرصاد السعودية: أمطار رعدية ورياح وغبار يومي عرفة والعيد كل الوطن عمان تنفي الاعتداء على عائلة أردنية بفندق مصري وتكشف التفاصيل كل الوطن رئاسية تونس 2019: غلق باب الترشحات.. و98 هو العدد الجملي للمترشحين كل الوطن وفود الحجاج تصل إلى عرفات بعد اكتمال التصعيد لمنى كل الوطن الأمير خالد الفيصل: نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على المشككين كل الوطن الداخلية الصومالية: عمدة مقديشو قتل على يد امرأة فاقدة للبصر
» » شاهد.. الحجاج إلى عرفات لأداء الركن الأعظم بالحج

شاهد.. الحجاج إلى عرفات لأداء الركن الأعظم بالحج

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 12:05 مساءً
شاهد.. الحجاج إلى عرفات لأداء الركن الأعظم بالحج

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع شروق صباح اليوم السبت، بالتوجه إلى صعيد عرفات، لتأدية الركن الأعظم من شعيرة الحج، وسط تلبية “لبيك اللهم لبيك”.

وحلقت الطائرات العمودية فوق الطرقات التي يسلكها الحجاج لمتابعة رحلتهم إلى صعيد عرفات وفق خطة الحركة المرورية والترتيبات المساندة لسلامة الحجاج.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة بمشعر عرفة، اقتداء بسنة نبي الإسلام، محمد، صلى الله عليه وسلم، قبل أن يستمعوا لخطبة اليوم.

ومع غروب الشمس تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلوا بها المغرب والعشاء ويقفوا بها حتى فجر الأحد، ثم يعودون إلى منى مرة ثانية لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

وأعلنت السعودية، مساء الجمعة، حصيلة أولية للحجاج، تصل إلى مليونين و91 ألفا و471 حاجا، بينهم مليون و855 ألفا و407 من خارج المملكة، و200 ألف و360 من داخلها.

المصدر: وكالات

رابط مختصر
2019-08-10
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1