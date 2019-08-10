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بالفيديو.. تبديل كسوة الكعبة بجديدة مصنوعة من الحرير الخالص والذهب

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 12:06 مساءً
بالفيديو.. تبديل كسوة الكعبة بجديدة مصنوعة من الحرير الخالص والذهب

بدأت مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، عقب صلاة فجر اليوم السبت، حسب المعتاد من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في يوم عرفة من كل عام.

وتتجه أنظار المسلمين إلى رحاب بيت الله الحرام، حيث تجري مراسم استبدال الكسوة القديمة بأخرى جديدة صنعت من الحرير الخالص والذهب في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة في مكة.

وتصنع الكسوة باستخدام 675 كیلوغراما من الحریر الخام الأسود للجزء الخارجي والأخضر للبطانة الداخلیة، إضافة إلى 100 كیلوغرام من خیوط الفضة المطلیة بماء الذھب، و120 كیلوغراما من خیوط الفضة الخالصة، لكتابة الآیات القرآنیة المنقوشة علیھا، بتكلفة اجمالیة تصل إلى 24 ملیون ریال سعودي (4.6 ملیون دولار).

القطع المذهبة في ثوب ⁧الكعبة المشرفة⁩: – 11 قطعة لحزام الكعبة – 6 قطع تحت الحزام – 4 قطع صمدية – 12 قنديلا تحت الحزام – 5 قناديل فوق ركن الحجر الأسود – ستارة باب الكعبة -الحلية الذهبية لـ (الركن اليماني، الحجر الأسود، ميزاب الكعبة)

المصدر: وكالات

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