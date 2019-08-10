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إعلان “مثير” في شوارع الكويت يغضب المواطنين.. والسلطات تتدخل!

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 12:37 مساءً
إعلان “مثير” في شوارع الكويت يغضب المواطنين.. والسلطات تتدخل!

أثار إعلان تسويقي معروض في أحد شوارع الكويت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت صورة الإعلان عبارة “ما سافرت.. اشرب يمكن تنسى”، التي تسببت بسخط واسع إذ فسرها البعض بأنها “دعوة بطريقة إيحائية لأمر مخالف في الدولة المسلمة المحافظة، وهو شرب الخمور”.

وبعد الدعوات لإزالة الإعلان وتشديد الرقابة من السلطات المعنية تجاه الإعلانات المنتشرة في الشوارع، تدخلت السلطات البلدية في الكويت وأزالته.

المصدر: وكالات

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2019-08-10
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