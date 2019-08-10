حدث تاريخي.. السعودية تستضيف نزال “المدمر” وجوشوا على لقب بطل العالم

ستكون العاصمة السعودية الرياض في السابع من ديسمبر المقبل، على موعد مع استضافة مواجهة الثأر بين الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا والأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز.

وجاء في تغريدة نشرها في موقع “تويتر”، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، عبد العزيز بن تركي الفيصل: “نسعد في المملكة باستضافة أعظم نزال على لقب بطل العالم في الوزن الثقيل للملاكمة في الدرعية التاريخية يوم 7 ديسمبر المقبل.. أهلا بالعالم أجمع في السعودية”.

نسعد في المملكة باستضافة أعظم نزال على لقب العالم في الوزن الثقيل للملاكمة في الدرعية التاريخية ٧ ديسمبر المقبل .. أهلاً بالعالم أجمع في السعودية 🇸🇦🇸🇦#نزال_الدرعية_التاريخي — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) August 9, 2019

وسيحاول جوشوا في المواجهة التي سميت بـ “اشتباك الكثبان”، استعادة ألقاب الجمعية العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو الماضي في نيويورك، بخسارته أمام رويز بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

Its better with mexican music#AnthonyJoshua#JoshuaRuiz [ i put mexican music over anthony joshua losing to ruiz ] 😂🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/VG70rZKqOZ — 𝙇 𝙐 𝘽 𝙑 𝙕 (@LUBVZ_) June 2, 2019

وشكلت نتيجة ذاك النزال، إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، وسقط خلاله جوشوا (29 عاما) الذي يعد أفضل الملاكمين حاليا، وحامل ذهبية أولمبياد لندن 2012، على البساط أربع مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال بعد مرور دقيقة و26 ثانية على بداية الجولة السابعة.

ودخل جوشوا النزال كالمرشح الأبرز للحفاظ على سجله الذي تضمن 22 فوزا (21 منها بالضربة القاضية) مقابل خسارة واحدة، في حين أن سجل رويز الملقب بــ”المدمر”، تضمن 33 فوزا (بينها 22 بالضربة القاضية)، مقابل خسارة واحدة.

ولم يكن أشد المتفائلين يتوقع أن يخرج رويز منتصرا في هذه المواجهة، إذ أن ترشيحات فوزه كانت بنسبة 32-1 فقط.

وما ساهم في عدم اعتباره مرشحا جديا، زيادة وزنه في الفترة الأخيرة ليبلغ نحو 121 كلغ، مقابل نحو 112 كلغ لجوشوا.

كما أن إدراج اسم رويز لتحدي جوشوا، لم يأت سوى بعد فشل المنافس السابق الأمريكي غاريل ميلر، في ثلاثة فحوص منشطات قبل شهرين.

المصدر: وكالات