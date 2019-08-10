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“كائنات فتاكة”.. وفاة امرأة بطريقة مفزعة على شاطئ ألماني

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 1:43 مساءً
“كائنات فتاكة”.. وفاة امرأة بطريقة مفزعة على شاطئ ألماني

توفيت ألمانية إثر تعرضها لميكروبات فتاكة تتكاثر بسرعة في بحر البلطيق، جراء حادثة مفزعة هي الأولى من نوعها لهذا العام.

ويرجح أن درجات الحرارة المرتفعة هذا الصيف، قد أهلت البيئة الملائمة لهذه الميكروبات للتكاثر وزيادة نشاطها بشكل خطير، كما دفع الحر بملايين الأوروبيين لقصد الشواطئ، لا سيما سواحل بحر البلطيق.

وأعلن مصدر رسمي في المديرية الألمانية للصحة والرعاية الاجتماعية أن الضحية التقطت عينة من “بكتيريا الضمة” القاتلة في مياه البحر، التي تأخذ شكل “آكلة للحم” في بعض الأحيان، وفي أحيانا أخرى قد تسبب مرض الكوليرا وأمراض معوية خطيرة.

يمكن لهذه البكتيريا الخطيرة الولوج إلى جسم الإنسان بطرق متعددة، من ضمنها الجروح المفتوحة، ما يسبب التهابات خطيرة وتعفن في الدم، كما تشكل هذه المايكروبات خطرا أشد على الأجسام التي تملك جهازا مناعيا ضعيفا.

وأشارت السلطات المختصة إلى أن المتوفية قد تأثرت وعانت بشدة من الميكروب قبل وفاتها، بسبب وجود “خلل في جهاز مناعتها”، لكن هذا لا يعني أبدا أن تلك الكائنات الدقيقة غير مميتة.

المصدر: RT

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2019-08-10 2019-08-10
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