تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن السعودية.. أمطار غزيرة تلطف الأجواء على حجيج بيت الله كل الوطن بالصور.. مشاهير الفن يؤدون مناسك الحجّ كل الوطن عمرها آلاف السنين.. 3 مهن لا توجد سوى في مكة المكرمة فقط كل الوطن “كائنات فتاكة”.. وفاة امرأة بطريقة مفزعة على شاطئ ألماني كل الوطن حدث تاريخي.. السعودية تستضيف نزال “المدمر” وجوشوا على لقب بطل العالم كل الوطن مناسك الحج.. مباشر كل الوطن إعلان “مثير” في شوارع الكويت يغضب المواطنين.. والسلطات تتدخل! كل الوطن بالفيديو.. تبديل كسوة الكعبة بجديدة مصنوعة من الحرير الخالص والذهب كل الوطن شاهد.. الحجاج إلى عرفات لأداء الركن الأعظم بالحج كل الوطن بالفيديو.. شاهد كيف هرع فريق التطوع السعودي لإنقاذ حاج عراقي تعرض لوعكة مفاجئة
» » عمرها آلاف السنين.. 3 مهن لا توجد سوى في مكة المكرمة فقط

عمرها آلاف السنين.. 3 مهن لا توجد سوى في مكة المكرمة فقط

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 3:12 مساءً
عمرها آلاف السنين.. 3 مهن لا توجد سوى في مكة المكرمة فقط

تمتلك مكة المكرمة تميزا دينيا يختلف عن سائر مدن العالم، نظرا لوجود الكعبة المشرفة بها، والتي ترتبط بطقوس الحج والعمرة، حيث يأتي إليها المعتمرون والحجاج من مختلف أنحاء العالم، كما يوجد بها بئر زمزم.

وبحسب صحيفة “سبق”، فإن التميز الديني الذي تعيشه مكة المكرمة، جعل بها 3 مهن لا يمكن أن نجدها في أي مكان آخر في العالم، وتوجد هذه المهن منذ آلاف السنين، وهي مهنة الزمازمة والسدنة والطوافة.

وأوضحت الصحيفة أن مهنة “الزمازمة” تتمثل في الأشخاص المسؤولين عن بئر زمزم، التي توليه حكومة المملكة اهتماما كبيرا، حيث يتم استخدامها في سقاية زوار بيت الله الحرام.

وتتمثل مهنة الطوافة في الأشخاص المسؤولين عن استقبال الحجاج والعناية بهم، والتنقل بهم ومساعدتهم في مختلف شؤونهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتطورت هذه المهنة عبر الأزمنة واتسعت مهامهم.

وهناك أيضا مهنة السدنة وهم الأشخاص الذين يحتفظون بمفاتيح الكعبة ومكلفون بالعناية بها.

رابط مختصر
2019-08-10
محلياتمنوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1