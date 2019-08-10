عمرها آلاف السنين.. 3 مهن لا توجد سوى في مكة المكرمة فقط

تمتلك مكة المكرمة تميزا دينيا يختلف عن سائر مدن العالم، نظرا لوجود الكعبة المشرفة بها، والتي ترتبط بطقوس الحج والعمرة، حيث يأتي إليها المعتمرون والحجاج من مختلف أنحاء العالم، كما يوجد بها بئر زمزم.

وبحسب صحيفة “سبق”، فإن التميز الديني الذي تعيشه مكة المكرمة، جعل بها 3 مهن لا يمكن أن نجدها في أي مكان آخر في العالم، وتوجد هذه المهن منذ آلاف السنين، وهي مهنة الزمازمة والسدنة والطوافة.

وأوضحت الصحيفة أن مهنة “الزمازمة” تتمثل في الأشخاص المسؤولين عن بئر زمزم، التي توليه حكومة المملكة اهتماما كبيرا، حيث يتم استخدامها في سقاية زوار بيت الله الحرام.

وتتمثل مهنة الطوافة في الأشخاص المسؤولين عن استقبال الحجاج والعناية بهم، والتنقل بهم ومساعدتهم في مختلف شؤونهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتطورت هذه المهنة عبر الأزمنة واتسعت مهامهم.

وهناك أيضا مهنة السدنة وهم الأشخاص الذين يحتفظون بمفاتيح الكعبة ومكلفون بالعناية بها.