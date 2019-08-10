بالصور.. مشاهير الفن يؤدون مناسك الحجّ

يحرص نجوم الفن في كل عام، على أداء مناسك الحج، حيث يظهر عدد منهم في مثل هذه الأيام، أثناء وجودهم بالأراضي المقدسة.

واعتاد النجوم المشاركون في أداء مناسك الحج، على نشر صورهم عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا العام ظهرت النجمات المصريات، إلهام شاهين، ويسرا، وهالة سرحان، في صورة جماعية، مرتديات عباءات سوداء بالحجاب، ونشرتها الأولى عبر صفحتها على “إنستقرام”.

وكتبت إلهام شاهينن على الصورة الجماعية: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.. من أجمل مكان بالدنيا لأداء مناسك الحج».

وسبق النجمات الثلاث، ظهور الفنانة اللبنانية أمل حجازي، في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال وجودها في السعودية، وبدت متأثرة.

ووجهت أمل رسالة إلى جمهورها، قالت فيها: «أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بدون قصد أن يسامحني، وأشكر الله على كل النعم، أرى نفسي مقصرة معه مهما قدمت من عبادتي صلاة وحج» .

وأضافت: «أشكر الله على هذه النعمة، بدل أن أكون واقفة على المسرح، سأكون واقفة بين يدي ربنا على جبل عرفات، ربنا يتقبل».

كما قدم الفنان ماجد المصري التهنئة إلى جمهوره، وظهر في مقطع فيديو وهو يصور لقطات أثناء تأديته مناسك الحج، وعلق: «كل سنة وأنتم طيبون من أطهر مكان في العالم المدينة المنورة».

وأدى مغني الراب التونسي كادوريم مناسك الحج، ونشر صورة له وعلق عليها: “أتوجه بخالص الشكر والتقدير لصاحب المعالي وزير الحج والعمرة، الدكتور صالح بن طاهر بنتن على دعوته الكريمة لأداء مناسك الحج وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة”.

كما شاركت الفنانة فاطمة الكاشف، جمهورها أثناء وجودها بالأراضي المقدسة، وأطلت في صورة أخرى برفقة زوجها الفنان جمال عبد الناصر.

وتوجه الفنان المصري، أحمد سعد لتأدية مناسك الحج، وهي ليست الأولى بالنسبة إليه، حيث سبق أن أداها، بمفرده وبرفقة زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب.

المصدر: روتانا