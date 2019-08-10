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السعودية.. أمطار غزيرة تلطف الأجواء على حجيج بيت الله

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 5:17 مساءً
السعودية.. أمطار غزيرة تلطف الأجواء على حجيج بيت الله

هطلت مساء اليوم السبت، أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة، شملت منى وعرفات ومزدلفة، فيما لا زالت الأمطار مستمرة.

وشهد مشعر عرفات هطول أمطار على رؤوس الحجاج وهم واقفون في مشعر عرفات متضرعين بالدعاء.

ودعا الدفاع المدني، الحجاج، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يكون الجو صحوا في المدينة المنورة وغائما جزئيا في جدة.

المصدر: RT + وكالات

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2019-08-10
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