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سفير السعودية في اليمن يدعو الأطراف المتنازعة للحوار

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 11:11 صباحًا
سفير السعودية في اليمن يدعو الأطراف المتنازعة للحوار

دعا سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، الأطراف المتنازعة في عدن إلى الوقف الفوري للقتال الذي يدور بينها والعودة إلى طاولة الحوار.

وقال السفير آل جابر عبر “تويتر” اليوم الأحد: “الحكمة يمانية وما حدث في عدن مؤخرا والتطورات المؤسفة لا تعبر عن هذه الحكمة، وندعو الجميع في عدن إلى وقف أي اقتتال وتلبية الدعوة للحضور إلى المملكة وحل أي خلافات على طاولة الحوار، فالخيار الآخر مرفوض والمملكة لن تقبل باستمرار هذه الفتنة”.

وتابع: “الشعب اليمني الشقيق عانى الكثير، والأطراف التي تقوم بإشعال الفتنة اليوم في عدن ترتكب جريمة بحق الشعب اليمني. يجب أن تكون رسالة المجتمع الدولي واضحة للجميع، وعلى أي اقتتال أن يتوقف والسماح للعمل الإنساني والإغاثي أن يعود فورا”.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، تخوض القوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ممثلة بألوية الحماية الرئاسية وبعض الوحدات العسكرية، معارك ضارية في عدن، ضد القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، علما أن قوات المجلس أعلنت السبت سيطرتها على القصر الرئاسي في مدينة عدن، بالإضافة إلى أنها أحكمت سيطرتها بالكامل على العاصمة اليمنية المؤقتة.

المصدر: RT

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2019-08-11 2019-08-11
عربي ودوليهنا اليمن
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