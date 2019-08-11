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الحجّاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 11:18 صباحًا
الحجّاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك

بدأت جموع الحجاج منذ فجر اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى “جمرة العقبة” بسبع حصيات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن حركة الحجاج انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك، وهناك تناسق في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.

وأكدت الوكالة على توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني، إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه .

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة به بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.

ونشرت الوكالة صورا للأمير خالد الفيصل مستشار أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة، وهما بصدد رمي الجمرات.

ووصل الملك سلمان بن عبد العزيز إلى منى للإشراف على راحة الحجاج وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان. وكان في استقباله في قصر منى عدد من الأمراء والمسؤولين.

من جهتها، أكدت الهيئة السعودية العامة للإحصاء، أمس السبت، أن “إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من صباح السبت بلغ مليونين، و487 ألفا، و160 حاجا”، في حصيلة غير نهائية.

المصدر: واس

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2019-08-11
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