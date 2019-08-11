الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “ليكيما” إلى 22 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار “ليكيما” الذي ضرب شرقي الصين من 16 إلى 22 قتيلا، وفقدان 10 آخرين.

وقال التلفزيون الصيني الرسمي، السبت، إن الإعصار الذي وصل الساحل الشرقي للبلاد صباح اليوم، اجتاح 6 مدن بمقاطعة جيجيانغ بينها وينلينغ ونينغبو إلى جانب مدينة شنغهاي.

ولفت إلى أن الإعصار أسفر عن مصرع وفقدان 32، فضلا عن إجبار مليون و10 آلاف شخص على ترك منازلهم في مدن جيجيانغ وشنغهاي.

وأضاف أن الإعصار تسبب أيضا بمحاصرة نحو 120 ألف شخص بمدينة “وينلينغ” بعد انهيارات تربة أدت لمنع دفق أحد الأنهار.

وأشار إلى السيول الناجمة عن الإعصار حاصرت نحو 600 ألف بمدينة نينغبو.

وأوضح أن نحو الإعصار دمر نحو 200 ألف منزل، وألحق أضرارا بنحو 3 آلاف و200 آخرين.

من جهة أخرى، تسبب الإعصار بتوقف شبه كامل لحركة المواصلات في مقاطعة جيجيانغ ومدينة شنغهاي، كما ألغيت 3 آلاف و23 رحلة طيران في جيجيانغ وشنغهاي، بينما ألغيت ألف و257 رحلة قطارات في جيجيانغ.

ويعمل في المنطقة التي اجتاحها الإعصار أكثر من 1000 فريق انقاذ، فيما يقود 150 رجل إطفاء أنشطة الإنقاذ بواسطة 100 قارب.

ومن المتوقع أن يواصل الإعصار الذي تسبب في تعطل رحلات طائرات وقطارات وعبارات بحرية، تقدمه نحو الأجزاء الشمالية والغربية للبلاد.

وكالات