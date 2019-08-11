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الملك سلمان: شرفنا الله بخدمة الحرمين ونذرنا أنفسنا لراحة ضيوف الرحمن

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2019 - 11:28 صباحًا
الملك سلمان: شرفنا الله بخدمة الحرمين ونذرنا أنفسنا لراحة ضيوف الرحمن

كل الوطن – الرياض: بث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، صباح اليوم الأحد، تغريدة عبر الحساب الرسمي على “تويتر”، قائلاً فيها :”نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.

وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير”.

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2019-08-11
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