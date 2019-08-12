تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن أول تعليق لوالد الطفل الإنجليزي “النازف” على تصرف محمد صلاح كل الوطن للتعامل مع كافة الحالات الطارئة التي تمثل خطرا لحجاج هذا العام فرق الدفاع المدني تعلن جاهزيتها لتغطية مداخل ومخارج منشأة الجمرات كل الوطن مراكز الدفاع المدني بمنى جاهزة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق كل الوطن وزير الداخلية ينوّه بما تقوم به جميع القطاعات من جهود لخدمة الحجاج كل الوطن الملك سلمان: شرفنا الله بخدمة الحرمين ونذرنا أنفسنا لراحة ضيوف الرحمن كل الوطن الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “ليكيما” إلى 22 قتيلا كل الوطن الحجّاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك كل الوطن سفير السعودية في اليمن يدعو الأطراف المتنازعة للحوار كل الوطن آل الشيخ يزف نبأ سارا لمواهب كرة القدم في 5 دول عربية كل الوطن مواجهات في المسجد الأقصى بين المصلين والشرطة الإسرائيلية (فيديو)
» » أول تعليق لوالد الطفل الإنجليزي “النازف” على تصرف محمد صلاح

أول تعليق لوالد الطفل الإنجليزي “النازف” على تصرف محمد صلاح

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 11:38 صباحًا
أول تعليق لوالد الطفل الإنجليزي “النازف” على تصرف محمد صلاح

تلقى النجم المصري محمد صلاح رسالة شكر من والد الطفل الإنجليزي، الذي ساعده نجم ليفربول أثناء تعرضه للضرب من قبل مجموعة من مشجعي فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم.

وكتب والد الطفل “تغريدة” عبر حسابه على موقع “تويتر” جاء فيها: “شكرا لك على عودتك للاطمئنان على أبنائي بعد ما حدث.. طفلي يحبك كثيرا، وألمه ذهب مباشرة بعد أن عدت وقمت بعناقه، أنت رجل عظيم”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري، وهو مع طفل صغير يرتدي قميص “الريدز” وتسيل الدماء من أنفه.

ونشر حساب باسم “جو كوبر”، على “تويتر”، صورة لصلاح مع الطفل، حيث قام اللاعب المصري بطمأنة الطفل الذي تعرض للضرب المبرح من قبل مجموعة أطفال بسبب الاختلاف على المباراة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مشجع ليفربول الصغير تشاجر مع مجموعة من الأطفال من مشجعي مانشستر يونايتد، وتعرض للضرب المبرح من قبلهم، لكن لحسن حظه، كان محمد صلاح يمر بسيارته من هناك في تلك اللحظة.

وأوضحت التقارير، أن النجم المصري توقف وقام بإبعاد الأطفال عن طفل ليفربول، قبل أن يلتقط صورة معه، ووقع له على قميصه ووعده بمقابلة أخرى.

المصدر: وكالات</

رابط مختصر
2019-08-12 2019-08-12
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن