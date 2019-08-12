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ولي العهد يجتمع مع الرئيس اليمني ويستعرضان التطورات في عدن

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 11:48 صباحًا
ولي العهد يجتمع مع الرئيس اليمني ويستعرضان التطورات في عدن

كل الوطن – واس: اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في منى اليوم، مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

فيما حضره من الجانب اليمني، نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ودولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.

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2019-08-12 2019-08-12
عربي ودولي
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