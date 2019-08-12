وفاة 24 شخصاً وفقدان 6 في فيضانات بفيتنام

هانوي – د ب أ: أعلنت السلطات الفيتنامية اليوم الاثنين أنه تم انتشال جثة أخر ضحية مفقودة في الفيضانات بجنوب وسط فيتنام، وبذلك يصل عدد الوفيات الشهرية بسبب الفيضانات في البلاد إلى 24.

وذكرت اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها أن الفيضانات تسببت في فوضى خلال شهر أغسطس في كل من المرتفعات الوسطى جنوبي البلاد وشمالها أيضا، حيث وصل إعصار ويفا إلى اليابسة في الثاني من أغسطس، ما أسفر عن مقتل 13 في الفيضانات التي تلته، فيما لا يزال 6 أشخاص في عداد المفقودين نتيجة الفيضانات شمالي البلاد.

وفي جنوب البلاد، غرق ما يقرب من 3900 منزل وأكثر من 22 ألف هكتار من المحاصيل، معظمها في مقاطعة لام دونج. كما دمرت الفيضانات أيضا أكثر من 30 كيلومترا من الطرق، بما في ذلك الطريق المؤدي إلى مدينة دالات السياحية.

وتقدر قيمة الأضرار الناتجة عن الفيضانات بأكثر من مليار دونج فيتنامي (46 مليون دولار)، وهي أكثر الخسائر فداحة خلال السنوات الأخيرة.