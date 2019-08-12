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السعودية تستحوذ على حصة في أكبر مصفاة للنفط في العالم

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 1:06 مساءً
السعودية تستحوذ على حصة في أكبر مصفاة للنفط في العالم

ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن شركة “أرامكو” السعودية، التي تعد أكبر منتج للنفط الخام في العالم، ستستحوذ قريبا على حصة في أكبر مصفاة للنفط في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة “ريلاينس إندستريز” الهندية موكيش أمباني، الاثنين إن الشركة بصدد بيع حصة نسبتها 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيميائيات إلى “أرامكو” في إحدى أكبر عمليات الاستثمار الأجنبي في الهند.

وأضاف أمباني في الاجتماع العام السنوي للشركة “هذا أكبر استثمار أجنبي في تاريخ ريلاينس، كما أنه بين أكبر الاستثمارات الأجنبية على الإطلاق في الهند”.

وأشار المسؤول في الشركة إلى أن “هذا يدل على التآزر المثالي بين أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيميائيات في العالم”.

وبين أن “أرامكو” في إطار الصفقة ستورد أيضا 500 ألف برميل يوميا من النفط الخام على أساس طويل الأمد إلى مصفاة “جامناجار” التابعة لـ “ريلاينس”.

ويقدر قسم تحويل النفط إلى كيميائيات في الشركة الهندية بنحو 75 مليار دولار، بما في ذلك الديون، ما يعني أن صفقة “أرامكو” تقدر بنحو 15 مليار دولار.

ويعتبر الاستثمار هو الأحدث ضمن استثمارات “أرامكو”، حيث يخطط العملاق السعودي إلى مضاعفة طاقة التكرير بحلول 2030 لتصل إلى 10 ملايين برميل يوميا من النفط الخام.

المصدر: “بلومبرغ”

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