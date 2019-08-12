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“التحالف” يكشف موقفه من أحداث عدن.. ويطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار

ويتوعد باستخدام القوة العسكرية ضد المخالفين

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 1:26 مساءً
“التحالف” يكشف موقفه من أحداث عدن.. ويطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار

كل الوطن – وكالات: قال المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن القيادة المشتركة للتحالف تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف هذه الليلة يوم 10 ذي الحجة 1440.

وشدد المالكي على أن قوات التحالف ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.

وأكد أن قيادة التحالف تدعو كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وأبان المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت التدهور السريع للأحداث بعد فترة الهدوء التي تلت إعلانها السابق بتاريخ (06 ذي الحجة 1440 هـ)، وأنها ترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة ولن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن).

كما دعا في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات التي نشب بينها القتال لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى كتنظيمي القاعدة وداعش الذين أوقدوا نار الفتنة وزرعوا الفرقة بين أبناء الشعب اليمني الواحد.

وعبرت قيادة القوات المشتركة للتحالف عن شكرها للقيادات الوطنية اليمنية التي استجابت لنداء التحالف ومناشدات الشعب اليمني وغلبت المصلحة العليا للشعب اليمني.

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2019-08-12
عربي ودوليهنا اليمن
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