هجوم حاد على نجمي “يوتيوب” مصريين يدفعهما للاعتذار ومغادرة البلاد

أثار “اليوتيوبر” المصري أحمد حسن وزوجته زينب جدلا واسعا بعد اتهامهما باستغلال طفلتهما للتربح وتحقيق العديد من المشاهدات على موقع “يوتيوب”.

وانهالت عليهما الانتقادات اللاذعة لدرجة وصلت إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضدهما بعد نشرهما فيديوهات لطفلتهما في قناتهما التي تضم 3 ملايين متابع على “يوتيوب”.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل قام الزوجان بنشر فيديو لهما يستحمان بحمام السباحة في أحد الفنادق بدبي، ما زاد من حدة الانتقادات الأمر الذي دفع أحمد حسن وزوجته لحذف الفيديو لاحقا.

ونشر “اليوتيوبر” المصري مقطع فيديو آخر على قناته للاعتذار، حمل عنوان “إحنا أسفين”، ليعلن الزوجان خلاله اعتزلهما “السوشيال ميديا” والامتناع عن نشر فيديوهات أخرى مستقبلا.

وقال أحمد لمتابعيه: “إحنا وصلنا لحالة نفسية سيئة وصعبة.. وبقينا مش قادرين”.

وأضاف : “شكرا ليكم ​جدا.. وإحنا مش هنبقى موجودين تاني على السوشيال ميديا ولا هننشر صور ولا فيديوهات ولا أي حاجة تاني.. سلام”.

وغادر الزوجان مصر مساء أمس الأحد، ونشر أحمد حسن على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة له برفقة زوجته زينب وكتب عليها قائلا: “Bye Bye Egypt”.

المصدر: وكالات<