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السلطات السعودية توجه تحذيرا للحجاج

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 6:10 مساءً
السلطات السعودية توجه تحذيرا للحجاج

كل الوطن – الرياض: دعا الدفاع المدني في السعودية الحجاج إلى “أخذ الحيطة والحذر” وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعدم ملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.

وبينت المديرية العامة للدفاع المدني أن التحذيرات جاءت عقب هطول أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة، في وقت أصدرت فيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سلسلة تنبيهات للحجاج.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ( تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط المملكة وحتى منطقة نجران.

المصدر: صحيفة الرياض

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2019-08-12 2019-08-12
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