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الرياض: على المسافرين الإفصاح عن المبالغ فوق الـ16 ألف دولار

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 3:41 مساءً
الرياض: على المسافرين الإفصاح عن المبالغ فوق الـ16 ألف دولار

شددت النيابة العامة السعودية على المسافرين من وإلى المملكة بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ بحوزتهم تزيد عن 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

ونبهت النيابة المسافرين في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” جاء فيها: “أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (برا، جوا، بحرا)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ 60 ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

وكانت المحاكم تسلمت عددا من حالات مماثلة ضبطت في المطار وأحيلت إلى النيابة ثم للمحكمة بتهم شبه غسل أموال، وذلك لحملهم مبالغ كبيرة تزيد عن المسموح به، دون الإفصاح عنها.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: “عكاظ”

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