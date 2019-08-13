تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن زوجة الأب تعذب طفلة زوجها بالنار 5 ساعات كيف نجت من الموت؟ كل الوطن الكشف عن مصير بنت الـ15 ربيعا التي تاهت في أدغال ماليزيا كل الوطن الكويت.. انتقادات برلمانية حادة بسبب تقرير عن العمالة المصرية! كل الوطن دراسة مثيرة.. غذاء يضاعف “استهلاكه الزائد” خطر الإصابة بسرطان البروستاتا كل الوطن شاهد.. غضب في مصر بعد غناء فتاة خلال صلاة عيد الأضحى كل الوطن بالفيديو.. “الفيفا” يبرز واقعة محمد صلاح مع طفل ليفربول كل الوطن وفاة رجل الأعمال المصري حسين سالم كل الوطن جريمة بشعة تهز مصر في ثاني أيام عيد الأضحى كل الوطن الرياض: على المسافرين الإفصاح عن المبالغ فوق الـ16 ألف دولار كل الوطن الاضطرابات المالية لمنتجي النفط الصخري تهوي بالأسعار
» » جريمة بشعة تهز مصر في ثاني أيام عيد الأضحى

جريمة بشعة تهز مصر في ثاني أيام عيد الأضحى

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 3:45 مساءً
جريمة بشعة تهز مصر في ثاني أيام عيد الأضحى

أقدم شاب على قتل والده طعنا بسكين حاد، في مشاجرة نشبت بينهما بجوار مسجد بقرية الواسطي التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

وتلقى مدير أمن أسيوط اللواء، أسعد الذكير، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ من الأهالي بقيام شاب بقتل والده طعنا، حيث كشفت تحريات ضباط مباحث المركز عن وقوع مشاجرة بين المجني عليه ونجله بجوار مسجد القاضي في القرية، أقدم على إثرها المتهم على طعن المجني عليه بسكين ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافا نشب منذ الصباح الباكر بين الشاب ووالده بسبب سيارة “ميكروباص” يمتلكها الأب، الذي حرم الجاني من قيادتها وأبلغه بتولي شقيقه الأصغر مسؤولية العمل باستخدامها.

وعلى إثر ذلك، هدد الشاب والده بقتله إن لم يتراجع عن قراره، وبمجرد قيام الوالد بإعطاء شقيقه المفاتيح، قام بتنفيذ تهديده على الفور.

ونقلت جثة القتيل إلى المشرحة، وألقي القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم ويجري عرضه على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر: فيتو + صدى البلد

رابط مختصر
2019-08-13
جرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن