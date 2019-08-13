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وفاة رجل الأعمال المصري حسين سالم

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 3:48 مساءً
وفاة رجل الأعمال المصري حسين سالم

أعلنت ماجدة حسين سالم ابنة رجل الأعمال حسين سالم، وفاة والدها في إسبانيا عن عمر ناهز 85 عاما.

ورفضت ابنة رجل الأعمال حسين سالم، في اتصال هاتفي لجريدة “الوطن” المصرية، الحديث عن أي إجراءات تتعلق بدفن والدها سواء داخل مصر أو في إسبانيا، قائلة: “ليس لدي القدرة للإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي”.

وكشف مصدر مقرب من العائلة لجريدة “اليوم السابع” المصرية، أن حسين سالم توفي بعد صراع طويل مع المرض في العاصمة الإسبانية مدريد، وطلب أن يتم دفنه بجوار حفيده هناك، لافتا إلى أنه سيتم تحديد موعد العزاء في وقت لاحق بالقاهرة.

ويعد حسين سالم من أشهر رجال الأعمال في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وولد في 11 نوفمبر 1933 في حلوان.

وأصبح سالم من أبرز رجال الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة في القضايا المتهم فيها بالتنازل عن أموال وممتلكات قيمتها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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