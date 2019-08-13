بالفيديو.. “الفيفا” يبرز واقعة محمد صلاح مع طفل ليفربول

أبرز الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الضوء على واقعة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بخصوص الصورة التي انتشرت له مؤخرا مع طفل يرتدي قميص ليفربول، والدماء تسيل من أنفه.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية في “تويتر” تصريحات الطفل التي قال فيها: “مو صلاح جاء على مقربة من حديقتنا ليتحقق ما إذا كنت على ما يرام وكان قلقًا جدا بشأني، أحبه كثيرا لأنه شخص رائع”.

“مو صلاح جاء على مقربة من حديقتنا ليتحقق مما إذا كنت على ما يرام وكان قلقا جدا بشأني،” “أحبه كثيراً لأنه شخص رائع،” الصبي “ذو الأنف المكسور” لويس فاولر يحكي قصة الصورة الشهيرة مع الملك المصري @MoSalahhttps://t.co/buD4Xndd28 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) August 12, 2019

واصطدم الطفل لويس فاولر البالغ من العمر 11 ربيعا بعمود إنارة، وسقط على الأرض والدماء نزفت من أنفه، بعد أن ركض هو وشقيقه إسحاق البالغ 10 أعوام، بجوار سيارة صلاح يوم السبت، وهما يلوحان لنجم ليفربول، واكتشف صلاح من خلال مرآة سيارته سقوط فولر على الأرض، ولذا عاد بسيارته للخلف فورا، واطمئن على عاشقه الصغير.

والتقط صلاح صورا تذكارية مع كل من الأخوين الصغيرين، ووعدهما بالاطمئنان على إصابة لويس في وقت لاحق.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKingpic.twitter.com/wrmHc4vxB9 — Joe Cooper 🐺 (@joecooper93) August 10, 2019

وكان والد لويس قد كتب “تغريدة” موجهة لصلاح عبر حسابه على موقع “تويتر” جاء فيها: “شكرا لك على عودتك للاطمئنان على أبنائي بعد ما حدث.. طفلي يحبك كثيرا، وألمه ذهب مباشرة بعد أن عدت وقمت بعناقه، أنت رجل عظيم”.

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