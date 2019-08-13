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شاهد.. غضب في مصر بعد غناء فتاة خلال صلاة عيد الأضحى

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 5:34 مساءً
شاهد.. غضب في مصر بعد غناء فتاة خلال صلاة عيد الأضحى

اجتاح فيديو لفتاة تغني أثناء صلاة عيد الأضحى في مصر، مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب بصدمة كبيرة بين النشطاء، حيث ظهرت الفتاة تسجل الفيديو وهي تغني وسط المصلين وهم يؤدون صلاة العيد.

ويوضح الفيديو المتداول، فتاة تغني عبر تطبيق “تك توك” الشهير، ولم تحترم حرمة المصلين.

وأثار الفيديو المتداول غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدم احترام الفتاة صلاة العيد والمصلين الذين عكفوا على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

فيما تساءل الكثيرون عن سر هوس بعض الأشخاص بمثل هذه التطبيقات والتي تجعلهم لا يراعون أي تقاليد أو عادات ويتصرفون بطريقة مسيئة فقط من أجل لفت الأنظار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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2019-08-13 2019-08-13
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