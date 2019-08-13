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الكشف عن مصير بنت الـ15 ربيعا التي تاهت في أدغال ماليزيا

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 6:00 مساءً
الكشف عن مصير بنت الـ15 ربيعا التي تاهت في أدغال ماليزيا

عثرت الشرطة الماليزية على جثة أثناء عملية البحث عن المراهقة الإيرلندية الفرنسية، نورا اني قويرين، في إحدى الغابات بماليزيا.

وقالت أسرة الفتاة إن الشرطة عثرت، اليوم الثلاثاء، على جثة يبدو أنها للمراهقة البالغة من العمر 15 عاما، والتي اختفت من منتجع داخل غابة في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا قبل 10 أيام.

يذكر أن أسرة نورا أبلغت عن اختفائها من غرفتها بالفندق صباح الرابع من أغسطس الجاري، وذلك أثناء قضائها عطلة في منتجع دوسون في ولاية نيجيري سيمبيلان التي تقع على بعد 70 كيلومترا من العاصمة كوالالمبور.

الكشف عن مصير بنت الـ15 ربيعا التي تاهت في أدغال ماليزيا المراهقة الإيرلندية الفرنسية نورا اني قويرين المصدر: رويترز

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2019-08-13 2019-08-13
جرائم وحوادث
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