استكملت الحج بعد إزالة ورم من رأسها.. حاجة يمنية: “إنسانيتكم معنا لا توصف”

حرصت حاجة يمنية على توجيه الشكر لوزارة الصحة السعودية بعدما تمكن الأطباء من إزالة ورم من دماغها إثر معاناة من آلام خلال الفترة الماضية وتعذر إجرائها للعملية خارج المملكة.

ووفقًا لصحيفة “سبق”، فإن اليمنية مريم الطيب صاحبة الـ 60 عامًا التي جاءت لأداء فريضة الحج، ذهبت لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، وقرر قسم جراحة المخ والأعصاب إجراء عملية إزالة للورم.

وخضعت الحاجة مريم للعملية الجراحية التي تكللت بالنجاح وتم استئصال الورم دون أي مضاعفات، كما بدأت حالتها تتحسن وتستطيع أن تستكمل أداء فريضة الحج عبر القافلة الطبية لوزارة الصحة.

وأشادت الحاجة مريم بالخدمات التي قدمتها وزارة الصحة وقالت: “إنسانيتكم معنا لا توصف”، كما قدمت الشكر أيضًا لـ “الصحة” لما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن.