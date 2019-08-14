وزير الداخلية يكافئ طالبا عسكريا ب100 ألف ريال وسيارة ووظيفة

كل الوطن – متابعات: كافأ وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الطالب العسكري، ماجد بن نادر العبدالعزيز، بـ100 ألف ريال، وسيارة، كما وجَّه الوزير بتعيين الطالب بعد التخرج في المدينة التي يرغب بها.

وأجرى وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًّا بالطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، مقدمًا شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله، داعيًا إياه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز قد رفض مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجه من جنسية عربية، خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجِّه الحجاج، قائلًا لها: «هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج».

ورغم إصرار الحاجة إلا أن العسكري، ماجد، ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.

المصدر: عاجل