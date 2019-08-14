تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن كل الوطن لص سيئ الحظ بشكل لافت! (فيديو) كل الوطن شاهد.. السومة يرمي قميص النادي الأهلي السعودي على الأرض كل الوطن هيئة تطوير مكة تعلن نجاح خططها التشغيلية لموسم الحج كل الوطن بعد الجدل الكبير لفيديو “بساط الريح”… الشركة توضّح حقيقة ما حدث كل الوطن وزير الداخلية يكافئ طالبا عسكريا ب100 ألف ريال وسيارة ووظيفة كل الوطن مصري يقتل زوجته ويصيب أولاده و14 شخصا من أسرتها كل الوطن عمران خان من كشمير: الهند تخطط لعمل عسكري كل الوطن التحكم في ضغط الدم يحمي من الخرف كل الوطن لماذا يشعر السويديون بالتعب رغم “رفاهية” العمل والمعيشة؟
» » وزير الداخلية يكافئ طالبا عسكريا ب100 ألف ريال وسيارة ووظيفة

وزير الداخلية يكافئ طالبا عسكريا ب100 ألف ريال وسيارة ووظيفة

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 10:44 مساءً
وزير الداخلية يكافئ طالبا عسكريا ب100 ألف ريال وسيارة ووظيفة

كل الوطن – متابعات: كافأ وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الطالب العسكري، ماجد بن نادر العبدالعزيز، بـ100 ألف ريال، وسيارة، كما وجَّه الوزير بتعيين الطالب بعد التخرج في المدينة التي يرغب بها.

وأجرى وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًّا بالطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، مقدمًا شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله، داعيًا إياه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز قد رفض مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجه من جنسية عربية، خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجِّه الحجاج، قائلًا لها: «هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج».

ورغم إصرار الحاجة إلا أن العسكري، ماجد، ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.

المصدر: عاجل

رابط مختصر
2019-08-14 2019-08-14
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن