هيئة تطوير مكة تعلن نجاح خططها التشغيلية لموسم الحج

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم حج هذا العام، والتي اعتمدت في وقت سابق ونفذت وفق أعلى المعايير.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، هشام بن عبد الرحمن الفالح، أن التناغم المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بمختلف القطاعات أسهم في تنفيذ الخطة التشغيلية وفق الآلية المحددة، وهو ما أكدته مؤشرات الأداء التي تم قياسها أثناء موسم الحج والتي أشارت إلى نجاح مميز.

وأفاد بأن المشاريع التي نفذتها الهيئة هذا العام في المشاعر المقدسة أسهمت في تقديم خدمات تكاملية.

وقال الفالح إن الهيئة سخرت أكثر من 14 ألف موظف لتنفيذ خطتها التشغيلية في حج هذا العام، والإشراف على المشاريع التي قدمت خدماتها لضيوف الرحمن.

وبينت الإحصائية الصادرة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وشركة “سار”، أن عدد الحجاج الذين نقلهم القطار إلى صعيد عرفات بلغ 340 ألف حاج، بينما بلغ عددهم في إفاضة مزدلفة 353 ألف حاج، ومن مشعر مزدلفة إلى مشعر منى بلغ عددهم 377 ألف حاج، وفي يوم العاشر من ذي الحجة بلغ عددهم 216 ألفا، وفي اليوم الحادي عشر بلغ عددهم 457 ألفا، وفي اليوم الثاني عشر بلغ عددهم 389 ألفا، وفي اليوم الثالث عشر بلغ عددهم 70 ألف حاج.

وأكدت الهيئة أن نسبة السعوديين المشاركين في منظومة قطار المشاعر من قبل الهيئة بلغت نحو 80%، عملوا على تنفيذ الخطة التشغيلية مع زملائهم من عدد من الجهات التي شاركت في النجاح.

كما أشار الرئيس التنفيذي إلى أنه تمت الاستفادة من المشاريع التي نفذتها الهيئة بالمشاعر المقدسة قبل موسم حج هذا العام، والتي يبلغ عددها 6 مشاريع جاءت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة.

المصدر: صحيفة “عكاظ”